Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:46
23.505
+0,03%
Dow Jones
19:46
45.374
-0,57%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.03
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,19%)
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,19%)
Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.227,7 punti
In breve
,
Finanza
25 agosto 2025 - 17.39
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 43.227,7 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,19%
