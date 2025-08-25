Dr Pepper acquista produttore di caffè olandese JDE Peet's per 18 miliardi

Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - La statunitense, attiva nel settore delle bevande con i marchi Dr pepper, 7Up e Green Mountain Coffee, ha annunciato oggi l'acquisizione del produttore di caffè olandese JDE Peet's per 18,4 miliardi di dollari (15,7 miliardi di euro) in contanti, nel tentativo di rivitalizzare il business del caffè in crisi.Il corrispettivo della transazione offre un premio del 20% rispetto alla valutazione del titolo alla Borsa di Amstrerdam alla chiusura di venerdì scorso, tanto che il titolo ha fatot un balzo del 18% oggi in Borsa, raggiungendo 31,10 euro ad azione.Secondo i termini dell’accordo, gli investitori di JDE Peet’s riceveranno 31,85 euro per azione, ricevendo un premio del 33% rispetto al prezzo medio di Borsa degli ultimi 90 giorni. L'operazione non compromette il pagamento del dividendo di 0,36 euro per aizone già annunciato agli azionisti di JDE Peet’s, che sarà pagato agli azionisti prima della vendita.Le due aziende prevedono che l'aggregazione porterà a risparmi sui costi per circa 400 milioni di dollari in tre anni.