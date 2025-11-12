ABN AMRO acquista NIBC Bank da Blackstone per 960 milioni di euro

ABN AMRO

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha raggiunto un accordo conper l'con l'obiettivo di ampliare ulteriormente le sue attività di retail banking e rafforzare la sua solida posizione nel mercato olandese., NIBC è una banca, prevalentemente olandese, specializzata in mutui ipotecari, prodotti di risparmio, immobili commerciali e finanziamenti per infrastrutture digitali. NIBC serve circa 325.000 clienti risparmio, 200.000 clienti mutui e 175 clienti aziendali nell'area geografica di ABN AMRO nell'Europa nord-occidentale."L'acquisizione di NIBC rappresenta un'opportunità unica per rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato retail olandese e contribuisce a una crescita redditizia - ha detto la- Questa transazione soddisfa i nostri criteri di acquisizione ed è pienamente in linea con la nostra nuova strategia. Questa strategia, che sarà presentata al Capital Markets Day del 25 novembre 2025, è incentrata sulla crescita redditizia, sul corretto dimensionamento della nostra base di costi e sull'ottimizzazione dell'allocazione del capitale".ABN AMRO ha concordato di acquistare NIBC da Blackstone per un. Il prezzo stimato dell'operazione è di circaed è soggetto ad aggiustamenti finali. Si prevede che l'acquisizione migliorerà ulteriormente la redditività di ABN AMRO e si tradurrà in un ritorno sul capitale investito di circa il 18% entro il 2029. Si prevede un significativo potenziale di sinergie con un basso rischio di esecuzione. Si prevede che l'impatto complessivo dell'acquisizione sul coefficiente CET1 di ABN AMRO sarà di circa 70 punti base al closing.Neldel 2025, ABN AMRO ha registrato undi 617 milioni di euro e un ritorno sul capitale proprio del 9,5%. L'inclusione di Hauck Aufhauser Lampe (HAL) dal 1° luglio ha contribuito positivamente ai risultati, aggiungendo 26 milioni di euro agli utili del terzo trimestre. L'impatto patrimoniale di HAL è stato di circa -30 punti base nel terzo trimestre, con un coefficiente CET1 al 14,8% alla fine del trimestre.ABN AMRO segnala che ilè cresciuto di 2,1 miliardi di euro, i prestiti alle imprese di 2,1 miliardi di euro (di cui 1,7 miliardi di euro da HAL) e ledi 4,3 miliardi di euro. Solida la qualità creditizia: 49 milioni di euro di rilasci netti di svalutazioni, che riflettono minori accantonamenti individuali e recuperi da crediti svalutati."In relazione all'acquisizione di NIBC, abbiamo- ha spiegato la CEO - A tal fine, abbiamo deciso di concentrarci sui nostri marchi principali, ABN AMRO e Florius, e di. Questo approccio ci consente inoltre di creare spazio per la potenziale inclusione del solido marchio di mutui NIBC nel suo portafoglio prodotti e marchi. Inoltre, intendiamo procedere alla fusione legale di ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. in ABN AMRO Bank N.V. per migliorare ulteriormente l'efficienza operativa. L'acquisizione di NIBC rafforza inoltre la nostra posizione nei mercati del risparmio olandese, tedesco e belga. Stiamo inoltre esplorando potenziali sinergie attraverso una combinazione con la nostra offerta di investimenti presso BUX".