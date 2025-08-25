Eventi e scadenze: settimana del 25 agosto 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 25/08/2025 Appuntamenti
: Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi"
- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025) Borsa
: Regno Unito
- Borsa di Londra chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo
Martedì 26/08/2025 Appuntamenti
: Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi"
- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025) Reserve Bank of Australia
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BTP Short - BTP€i
Mercoledì 27/08/2025 Appuntamenti
: Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi"
- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025) 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Borsa
: India
- Borsa di Mumbai chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Abercrombie & Fitch
- Risultati di periodo Eviso
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Foot Locker
- Risultati di periodo Guess?
- Risultati di periodo HP
- Risultati di periodo Nvidia
- Risultati di periodo: 2nd Quarter FY26 Financial Results Sesa
- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2025 Urban Outfitters
- Risultati di periodo
Giovedì 28/08/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) "La Piazza - Il Bene Comune"
- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025) Banca d'Italia
- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia BCE
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025)
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i Aziende
: Aquafil
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Best Buy
- Risultati di periodo Brunello Cucinelli
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale Dell Technologies
- Risultati di periodo Dollar General
- Risultati di periodo Eurocommercial Properties
- CDA: Relazione Semestrale Gap
- Risultati di periodo Laboratorio Farmaceutico Erfo
- CDA: Preconsuntivo Semestrale Marvell Technology
- Risultati di periodo
Venerdì 29/08/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025) "La Piazza - Il Bene Comune"
- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025) Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich
- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell’UE e dal SEAE (da venerdì 29/08/2025 a sabato 30/08/2025) Banca d'Italia
- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
10:00 - BCE
- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2025 Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: Alibaba
- Risultati di periodo: Risultati II trimestre 2025 Vimi Fasteners
- CDA: Preconsuntivo Semestrale Zucchi
- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024
Sabato 30/08/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) "La Piazza - Il Bene Comune"
- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025) Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich
- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell’UE e dal SEAE (da venerdì 29/08/2025 a sabato 30/08/2025)(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))