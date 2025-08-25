Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:49
23.509 +0,05%
Dow Jones 19:49
45.381 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Eventi e scadenze: settimana del 25 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
(Teleborsa) -

Lunedì 25/08/2025


Appuntamenti:
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)
Borsa:
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione Medio-Lungo

Martedì 26/08/2025


Appuntamenti:
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)
Reserve Bank of Australia - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Mercoledì 27/08/2025


Appuntamenti:
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Borsa:
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo
Eviso - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Foot Locker - Risultati di periodo
Guess? - Risultati di periodo
HP - Risultati di periodo
Nvidia - Risultati di periodo: 2nd Quarter FY26 Financial Results
Sesa - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2025
Urban Outfitters - Risultati di periodo

Giovedì 28/08/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
"La Piazza - Il Bene Comune" - Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025)
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025)
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
Aquafil - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Best Buy - Risultati di periodo
Brunello Cucinelli - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Dell Technologies - Risultati di periodo
Dollar General - Risultati di periodo
Eurocommercial Properties - CDA: Relazione Semestrale
Gap - Risultati di periodo
Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Marvell Technology - Risultati di periodo

Venerdì 29/08/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025)
"La Piazza - Il Bene Comune" - Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025)
Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell’UE e dal SEAE (da venerdì 29/08/2025 a sabato 30/08/2025)
Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2025
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Alibaba - Risultati di periodo: Risultati II trimestre 2025
Vimi Fasteners - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Zucchi - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024

Sabato 30/08/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
"La Piazza - Il Bene Comune" - Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025)
Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell’UE e dal SEAE (da venerdì 29/08/2025 a sabato 30/08/2025)


