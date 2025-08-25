Eventi e scadenze: settimana del 25 agosto 2025

Lunedì 25/08/2025

Martedì 26/08/2025

Mercoledì 27/08/2025

Abercrombie & Fitch

Eviso

Foot Locker

Guess?

HP

Nvidia

Sesa

Urban Outfitters

Giovedì 28/08/2025

Aquafil

Best Buy

Brunello Cucinelli

Dell Technologies

Dollar General

Eurocommercial Properties

Gap

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Marvell Technology

Venerdì 29/08/2025

Alibaba

Vimi Fasteners

Zucchi

Sabato 30/08/2025

(Teleborsa) -- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli- Borsa di Londra chiusa per festività- Comunicazione Medio-Lungo- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Asta BTP Short - BTP€i- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: 2nd Quarter FY26 Financial Results- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2025- Risultati di periodo- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Riunione informale dei ministri della difesa08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Semestrale- Risultati di periodo- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Riunione informale dei ministri della difesa- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell’UE e dal SEAE- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori10:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2025- Regolamento BOT- Risultati di periodo: Risultati II trimestre 2025- CDA: Preconsuntivo Semestrale- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell’UE e dal SEAE