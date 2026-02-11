Zucchi, slitta l'aggiornamento del piano

(Teleborsa) - Zucchi
rende noto che è stato affidato un incarico ad una società di primario standing affinché, tra l’altro, la stessa ridetermini la base dati delle rimanenze al 31 dicembre 2024
. A valle del suo compimento, il dato comunicato al mercato in data 19 settembre 2025 relativo alle rimanenze di magazzino potrà essere confermato, ovvero soggetto a rettifiche di valore, sulla base delle nuove determinazioni. Per il completamento di tale attività sono attualmente stimati circa 4 mesi
.
Inoltre, i tempi per l’aggiornamento del piano
, previsto per l’inizio di febbraio, hanno subito uno slittamento
, oltre che per le attività da svolgersi rispetto alle citate rimanenze
, anche in virtù del fatto che, nelle more dell’affidamento dell’incarico alla società di consulenza
si è discusso per ottenerne il coordinamento dell’attività
finalizzata all’aggiornamento del piano stesso. Al momento Zucchi prevede che l’aggiornamento del piano pluriennale possa essere completato non prima dei prossimi due mesi
.
Infine, le date previamente comunicate relative alla Riunione dell’Assemblea dei Soci
per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024
e della riunione del Cda
per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
, previste per il 27 marzo 2026, non possono essere rispettate
. Oltre alle predette motivazioni, Zucchi ribadisce che l’Assemblea dei Soci delibererà il
6 marzo 2026 la nomina del nuovo revisore
e, in accordo con questi, si procederà alle opportune verifiche delle date previste per tali eventi e alla successiva comunicazione delle stesse.