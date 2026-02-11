Milano 9:14
Zucchi, slitta l'aggiornamento del piano

(Teleborsa) - Zucchi rende noto che è stato affidato un incarico ad una società di primario standing affinché, tra l’altro, la stessa ridetermini la base dati delle rimanenze al 31 dicembre 2024. A valle del suo compimento, il dato comunicato al mercato in data 19 settembre 2025 relativo alle rimanenze di magazzino potrà essere confermato, ovvero soggetto a rettifiche di valore, sulla base delle nuove determinazioni. Per il completamento di tale attività sono attualmente stimati circa 4 mesi.

Inoltre, i tempi per l’aggiornamento del piano, previsto per l’inizio di febbraio, hanno subito uno slittamento, oltre che per le attività da svolgersi rispetto alle citate rimanenze, anche in virtù del fatto che, nelle more dell’affidamento dell’incarico alla società di consulenza si è discusso per ottenerne il coordinamento dell’attività finalizzata all’aggiornamento del piano stesso. Al momento Zucchi prevede che l’aggiornamento del piano pluriennale possa essere completato non prima dei prossimi due mesi.

Infine, le date previamente comunicate relative alla Riunione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e della riunione del Cda per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, previste per il 27 marzo 2026, non possono essere rispettate. Oltre alle predette motivazioni, Zucchi ribadisce che l’Assemblea dei Soci delibererà il
6 marzo 2026 la nomina del nuovo revisore e, in accordo con questi, si procederà alle opportune verifiche delle date previste per tali eventi e alla successiva comunicazione delle stesse.
