Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

(Teleborsa) - Scambia in profit Teamviewer
, che lievita del 2,39%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Teamviewer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,82%, rispetto a +0,35% del Germany MDAX
).
Il quadro tecnico di Teamviewer
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,952.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)