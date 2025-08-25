Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

Teamviewer

Germany MDAX

Teamviewer

Germany MDAX

Teamviewer

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,39%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,82%, rispetto a +0,35% del).Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,952.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)