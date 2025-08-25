Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:50
23.510 +0,05%
Dow Jones 19:50
45.372 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit Teamviewer, che lievita del 2,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,82%, rispetto a +0,35% del Germany MDAX).


Il quadro tecnico di Teamviewer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,952.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
