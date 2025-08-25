GOLD del 24/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo giallo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3.391 e primo supporto individuato a 3.334,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3.447,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)