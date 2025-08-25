Milano 25-ago
0 0,00%
Nasdaq 25-ago
23.426 -0,31%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 25-ago
24.273 0,00%

New York: performance negativa per Bio-Rad Laboratories

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Bio-Rad Laboratories
Ribasso composto e controllato per Bio-Rad Laboratories, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.
Condividi
```