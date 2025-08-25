Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Dow
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dow rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Dow ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,89 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,26, mentre il primo supporto è stimato a 24,52.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
