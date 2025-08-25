New York: performance negativa per Dow

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dow
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dow
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Dow
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,89 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,26, mentre il primo supporto è stimato a 24,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)