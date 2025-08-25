Milano 25-ago
New York: prevalgono le vendite su CSX

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su CSX
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, che tratta in perdita del 6,51% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di CSX rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di CSX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,44 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 34,07. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
