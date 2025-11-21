Milano
10:20
42.729
-0,44%
Nasdaq
20-nov
24.054
0,00%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
10:20
9.489
-0,41%
Francoforte
10:20
23.144
-0,58%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 10.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Oil & Gas
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
21 novembre 2025 - 10.00
Il
Comparto petrolifero europeo
crolla del 2,81%, scendendo fino a 423,89 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Titoli e Indici
Euro Stoxx Oil & Gas
-2,93%
Altre notizie
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto