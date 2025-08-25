Milano
Martedì 26 Agosto 2025, ore 05.53
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi negativi per Norfolk Southern
New York: scambi negativi per Norfolk Southern
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
25 agosto 2025 - 20.00
Si muove verso il basso la
società specializzata nel trasporto di merci su rotaia
, con una flessione del 3,10%.
Titoli e Indici
Norfolk Southern
-2,53%
