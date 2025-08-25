PALLADIUM del 24/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
La giornata del 24 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 1.119,5.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.109. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.128. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.147.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)