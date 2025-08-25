PDD Holdings, i ricavi trimestrali della società madre di Temu salgono più delle attese

(Teleborsa) -, società cinese quotata al Nasdaq che controlla anche la piattaforma di e-commerce Temu, ha chiuso ildel 2025 conpari a 103.984,8 milioni di RMB (114.516 milioni di dollari), in aumento del 7% rispetto allo stesso trimestre del 2024, rispetto alla stima media degli analisti di 103,3 miliardi di yuan (secondo i dati LSEG).L'è stato pari a 25.792,9 milioni di RMB (3.601 milioni di dollari), in calo del 21%, mentre l'utile operativo rettificato è stato pari a 27.747,8 milioni di RMB (3.873 milioni di dollari), in calo del 21%.L'è stato di 30.753,5 milioni di RMB (4.293 milioni di dollari), in calo del 4%, mentre l'utile netto rettificato attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 32.708,4 milioni di RMB (4.566 milioni di dollari), in calo del 5%."Nell'ultimo trimestre, abbiamo continuato a investire in iniziative di supporto ai commercianti e siamo incoraggiati dai progressi compiuti verso un ecosistema di piattaforme più sano e sostenibile - ha affermatodi PDD Holdings - Rimaniamo fermi nel nostro impegno a sostenere la vitalità dell'ecosistema, dando priorità all'impatto a lungo termine rispetto ai risultati a breve termine".