Pensioni, Durigon: si valutano Tfr come rendita, stop aumento età e nuove uscite a 64 anni

(Teleborsa) - "Stiamo valutando di proporre che ilfermo all’, delle imprese sopra i 50 dipendenti, possa essere una, per dare un ristoro e avereun po’ più forti". Lo ha annunciato il sottosegretario al Lavoroal Meeting di Rimini, aggiungendo che non si esclude "di inserire in questo contesto anche la possibilità del long term care". Secondo Durigon, "se il Tfr va nella rendita non è più un esborso che fa l’Inps" e quindi non dovrebbe avere impatti suiSul, il sottosegretario ha ricordato che con la nuova"le cartelle non le togliamo ma diamo una agevolazione" con "rateizzazione lunga", una misura che avrebbe "sostenibilità futura". Durigon ha poi giudicato "molto interessante" l’idea di Matteo Salvini di escludere la prima casa dal calcolo dell’: "Potrebbe dare ristoro al ceto medio".: Durigon ha rivelato di aver parlato con il ministro Giorgetti, "favorevole" a inserire inil congelamento dell’dal 2027. L’Inps stima un costo di circa un miliardo l’anno, compensabile con "mini-finestre di uno o due mesi". "andrebbe rafforzata", ha aggiunto, mentre "non penso possa rappresentare una forma ottimale di flessibilità". L’orientamento del governo sarebbe quello di introdurre un’uscita a 64 anni, anche tramite Tfr e fondi integrativi.Infine, sul, Durigon ha sottolineato che "i nuovidovranno partire dal giorno della scadenza", puntando su "anticipi, adeguamenti al costo della vita e defiscalizzazione dei rinnovi". Confermati i: "Hanno fatto crescere l’occupazione, continueremo a metterli in campo".