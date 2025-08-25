Pensioni, Durigon: si valutano Tfr come rendita, stop aumento età e nuove uscite a 64 anni

(Teleborsa) - "Stiamo valutando di proporre che il Tfr
fermo all’Inps
, delle imprese sopra i 50 dipendenti, possa essere una rendita
, per dare un ristoro e avere pensioni
un po’ più forti". Lo ha annunciato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon
al Meeting di Rimini, aggiungendo che non si esclude "di inserire in questo contesto anche la possibilità del long term care". Secondo Durigon, "se il Tfr va nella rendita non è più un esborso che fa l’Inps" e quindi non dovrebbe avere impatti sui conti pubblici
.
Sul fronte fiscale
, il sottosegretario ha ricordato che con la nuova rottamazione
"le cartelle non le togliamo ma diamo una agevolazione" con "rateizzazione lunga", una misura che avrebbe "sostenibilità futura". Durigon ha poi giudicato "molto interessante" l’idea di Matteo Salvini di escludere la prima casa dal calcolo dell’Isee
: "Potrebbe dare ristoro al ceto medio".Capitolo pensioni
: Durigon ha rivelato di aver parlato con il ministro Giorgetti, "favorevole" a inserire in legge di Bilancio
il congelamento dell’aumento dell’età
dal 2027. L’Inps stima un costo di circa un miliardo l’anno, compensabile con "mini-finestre di uno o due mesi". "Opzione donna
andrebbe rafforzata", ha aggiunto, mentre "Quota 103
non penso possa rappresentare una forma ottimale di flessibilità". L’orientamento del governo sarebbe quello di introdurre un’uscita a 64 anni, anche tramite Tfr e fondi integrativi.
Infine, sul rinnovo dei contratti
, Durigon ha sottolineato che "i nuovi livelli salariali
dovranno partire dal giorno della scadenza", puntando su "anticipi, adeguamenti al costo della vita e defiscalizzazione dei rinnovi". Confermati i bonus assunzioni
: "Hanno fatto crescere l’occupazione, continueremo a metterli in campo".