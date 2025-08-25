Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:57
23.517
+0,08%
Dow Jones
19:57
45.380
-0,55%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per Alerion Clean Power
Piazza Affari: andamento negativo per Alerion Clean Power
Migliori e peggiori
,
In breve
25 agosto 2025 - 09.35
Ribasso composto e controllato per la
società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power
Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power
Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power
Argomenti trattati
Alerion
(16)
Titoli e Indici
Alerion
-1,95%
Altre notizie
Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power
Piazza Affari: andamento rialzista per Alerion Clean Power
Piazza Affari: scambi negativi per Alerion Clean Power
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power
Piazza Affari: violenta contrazione per Alerion Clean Power
Piazza Affari: rosso per Alerion Clean Power