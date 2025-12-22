Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:25
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:25
48.377 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che sta segnando un calo del 2,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,8%, rispetto a -0,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario di medio periodo di Alerion Clean Power ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,85 Euro. Supporto a 17,43. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```