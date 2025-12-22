Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che sta segnando un calo del 2,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,8%, rispetto a -0,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo scenario di medio periodo di Alerion Clean Power
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,85 Euro. Supporto a 17,43. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)