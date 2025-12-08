Milano 17:35
Piazza Affari: scambi in positivo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che lievita del 2,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Alerion Clean Power, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18,71 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,03 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
