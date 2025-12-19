Alerion Clean Power, perfezionata cessione 100% di Eolica PM a Estra

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -comunica che in data odierna è stato completato il closing dell’operazione di cessione del 100% del capitale sociale di Eolica PM, società titolare di un impianto eolico operativo situato nel comune di Pontelandolfo (BN), con una capacità installata pari a 52 MW, a Estra, società del Gruppo Plures, come annunciato nel comunicato stampa diffuso in data 5 dicembre 2025.L'operazione ha unIl corrispettivo per la cessione delle quote, pari a circa 133,9 milioni di euro (di cui 131,3 milioni per l'acquisto delle quote e 2,6 milioni per l'acquisto dei crediti soci), è stato regolato integralmente per cassa alla data odierna.La transazione, spiega una nota, si inserisce nella strategia di equity recycling prevista dal Piano Industriale 2025-2028, confermando l'impegno del Gruppo nell'ottimizzazione dell'allocazione del capitale e nella liberazione di risorse per nuovi investimenti.