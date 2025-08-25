Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Avanza ilproduttore di yacht e superyacht
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Sanlorenzo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32,83 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 31,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33,78.
