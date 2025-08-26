Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,2%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.455, mentre il primo supporto è stimato a 43.010. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.900.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)