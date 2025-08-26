Milano 13:51
42.763 -1,07%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:51
9.277 -0,47%
Francoforte 13:51
24.165 -0,45%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,2%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.455, mentre il primo supporto è stimato a 43.010. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.900.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
