Milano 13:53
42.747 -1,11%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:53
9.277 -0,48%
Francoforte 13:53
24.156 -0,48%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,15%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.531,72 punti

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,15%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,15%, termina le contrattazioni a 25.531,72 punti.
