Martedì 26 Agosto 2025, ore 21.00
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,32%
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,32%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.654,95 punti
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 17.39
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dell'1,32%, archiviando la giornata a 42.654,95 punti.
