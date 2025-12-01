Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

Borsa: Risultato negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,90%

Il Dow Jones termina gli scambi a 47.289,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,90%
Si è mosso in territorio negativo l'indice dei giganti di Wall Street, in ribasso dello 0,90%, archiviando la giornata a 47.289,36 punti.
Condividi
```