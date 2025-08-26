Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:44
23.476 +0,21%
Dow Jones 20:44
45.317 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,07% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 45.315,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,07% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 19:30 e scambia a 45.315,54 punti.
Condividi
```