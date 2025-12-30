Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 22:00
25.463 -0,25%
Dow Jones 22:00
48.367 -0,20%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,12% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 48.405,56 punti

L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 19:30 e scambia a 48.405,56 punti.
