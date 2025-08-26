de Cos (BIS): banche centrali necessitano di indipendenza e solido quadro giuridico

(Teleborsa) - "Le basi
che consentono alle banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi e, in particolare, di preservare la fiducia nella moneta. Queste basi si fondano su tre pilastri istituzionali fondamentali: un chiaro mandato di stabilità dei prezzi, indipendenza e responsabilità
". Lo ha detto Pablo Hernández de Cos
nel suo primo discorso come General Manager della Bank for International Settlements (BIS).
Le parole di de Cos, ex governatore della Banca di Spagna, arrivano dopo che Donald Trump
ha ripetutamente criticato il presidente della Fed Jerome Powell e ha annunciato
il licenziamento di Lisa Cook
, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve.
"L'indipendenza consente alle banche centrali di prendere decisioni di politica monetaria basate su considerazioni economiche nell'interesse pubblico a lungo termine, libere da interferenze politiche a breve termine - ha detto de Cos - Questo le aiuta ad agire in modo rapido e credibile
in risposta ai rischi per la stabilità dei prezzi. Inoltre, protegge le banche centrali dalle pressioni a utilizzare la politica monetaria per finanziare i deficit di bilancio pubblico".
"Le banche centrali necessitano di indipendenza istituzionale, funzionale, personale e finanziaria, tutte supportate da un solido quadro giuridico
", ha aggiunto.
Secondo il numero uno della BIS, "un chiaro mandato di stabilità dei prezzi, l'indipendenza e la responsabilità sono l'ancora, lo scafo e l'albero maestro
della nave della politica monetaria".