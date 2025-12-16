Borse asiatiche in rosso guidate da Seul. Attesa per banche centrali

(Teleborsa) - Seduta in rosso per i mercati asiatici, con i cali guidati dalla Borsa di Seul
, seguendo la chiusura negativa di Wall Street, con gli investitori che hanno continuato ad abbandonare il settore dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti.
L'attenzione del mercato è concentrata sulle ultime riunioni di politica monetaria dell'anno
delle banche centrali di Taiwan, Indonesia e Thailandia. Il mercato non prevede variazioni nei tassi di interesse per Indonesia e Taiwan, ma anticipa un taglio di un quarto di punto percentuale da parte della Banca di Thailandia. Nel frattempo, la Banca del Giappone è pronta ad aumentare i tassi di interesse venerdì al massimo degli ultimi trent'anni.
A Tokyo
, il Nikkei 225
è in calo (-1,29%); sulla stessa linea, giornata da dimenticare per Shenzhen
, che ritraccia dell'1,45%, e per Shanghai
, che perde l'1,08%.
In forte calo Hong Kong
(-1,79%); come pure, pesante la Borsa di Seul
(-2,24%). Leggermente negativo Mumbai
(-0,52%); come pure, in lieve ribasso Sydney
(-0,48%).
Frazionale ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una perdita dello 0,22%. Discesa moderata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. La giornata del 15 dicembre si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,06%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,96%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,85%.