Borse asiatiche in rosso guidate da Seul. Attesa per banche centrali

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo la chiusura negativa di Wall Street, con gli investitori che hanno continuato ad abbandonare il settore dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti.L'attenzione del mercato è concentrata sulledelle banche centrali di Taiwan, Indonesia e Thailandia. Il mercato non prevede variazioni nei tassi di interesse per Indonesia e Taiwan, ma anticipa un taglio di un quarto di punto percentuale da parte della Banca di Thailandia. Nel frattempo, la Banca del Giappone è pronta ad aumentare i tassi di interesse venerdì al massimo degli ultimi trent'anni., ilè in calo (-1,29%); sulla stessa linea, giornata da dimenticare per, che ritraccia dell'1,45%, e per, che perde l'1,08%.In forte calo(-1,79%); come pure, pesante la Borsa di(-2,24%). Leggermente negativo(-0,52%); come pure, in lieve ribasso(-0,48%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,22%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. La giornata del 15 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,06%.Il rendimento per l'è pari 1,96%, mentre il rendimento deltratta 1,85%.