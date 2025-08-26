Milano 13:57
42.730 -1,15%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:57
9.279 -0,46%
Francoforte 13:56
24.161 -0,46%

Francoforte: calo per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Gerresheimer
Si muove verso il basso la società di packaging, con una flessione del 2,58%.
Condividi
```