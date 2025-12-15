Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging
, che presenta una flessione dell'1,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del produttore di contenitori
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,19. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)