Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:05
25.153 -0,17%
Dow Jones 20:05
48.389 -0,14%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging, che presenta una flessione dell'1,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del produttore di contenitori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,19. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```