Londra: performance negativa per Prudential

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che passa di mano con un calo del 2,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Prudential
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,84 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)