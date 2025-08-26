Milano 14:01
42.740 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:01
9.281 -0,44%
Francoforte 14:01
24.158 -0,48%

Londra: performance negativa per Prudential
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che passa di mano con un calo del 2,26%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Prudential rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,84 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,97.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
