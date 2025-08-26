Londra: rosso per British American Tobacco

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda che produce sigarette
, in flessione del 2,36% sui valori precedenti.
L'andamento di British American Tobacco
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di British American Tobacco
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 42,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)