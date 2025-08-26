Milano 14:01
42.740 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:01
9.281 -0,44%
Francoforte 14:01
24.158 -0,48%

Londra: rosso per British American Tobacco

Londra: rosso per British American Tobacco
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda che produce sigarette, in flessione del 2,36% sui valori precedenti.

L'andamento di British American Tobacco nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di British American Tobacco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 42,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,36.

