Londra: scambi negativi per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene
, che mostra un decremento del 2,45%.
Lo scenario su base settimanale di Rentokil Initial
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rentokil Initial
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,571 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,518. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,499.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)