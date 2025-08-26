Milano 14:02
42.739 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:02
9.282 -0,42%
Francoforte 14:02
24.163 -0,45%

Londra: scambi negativi per Rentokil Initial

Londra: scambi negativi per Rentokil Initial
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che mostra un decremento del 2,45%.

Lo scenario su base settimanale di Rentokil Initial rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rentokil Initial. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,571 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,518. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,499.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
