Milano
14:02
42.739
-1,13%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
14:02
9.282
-0,42%
Francoforte
14:02
24.163
-0,45%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Migliori e peggiori
,
In breve
26 agosto 2025 - 13.00
Ribasso composto e controllato per la
banca spagnola
, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Madrid: giornata depressa per Banco Santander
Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander
Titoli e Indici
Banco Santander
-1,75%
Altre notizie
Madrid: brillante l'andamento di Banco Santander
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander
Madrid: scambi negativi per Banco Santander
Madrid: movimento negativo per Unicaja Banco
Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel