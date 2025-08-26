Milano 14:02
42.739 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:02
9.282 -0,42%
Francoforte 14:02
24.163 -0,45%

Madrid: andamento negativo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Ribasso composto e controllato per la banca spagnola, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
Condividi
```