Madrid: andamento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

Il trend di Banco Santander mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,193 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,078. L'equilibrata forza rialzista dell'istituto di credito spagnolo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,308.

