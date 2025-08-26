Male Alstom sul mercato azionario di Parigi

Gruppo industriale francese

CAC40

Alstom

indice di Parigi

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,15%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 20,69 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 20,41. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 20,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)