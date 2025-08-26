Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:46
23.474 +0,21%
Dow Jones 20:46
45.319 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: andamento negativo per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Salesforce
Ribasso composto e controllato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
Condividi
```