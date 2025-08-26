Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:47
23.473 +0,20%
Dow Jones 20:47
45.319 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: calo per Constellation Brands

Migliori e peggiori
New York: calo per Constellation Brands
(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di birra, vino e alcolici, in flessione del 3,46% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Constellation Brands rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 156,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 161,3. Il peggioramento di Constellation Brands è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 154,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```