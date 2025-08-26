New York: calo per Salesforce

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con un ribasso dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Salesforce
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 247,1 USD. Supporto stimato a 241,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 253,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)