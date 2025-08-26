New York: rosso per Etsy

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che sta segnando un calo del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Etsy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Etsy
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 54,67 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 57,31. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 53,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)