New York: VF Corporation sale verso 14,59 USD

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda di abbigliamento statunitense
, che tratta in rialzo del 5,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di VF Corporation
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,59 Dollari USA. Possibile una discesa fino al bottom 14,33. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)