Crolla a New York VF Corporation

(Teleborsa) - A picco l'azienda di abbigliamento statunitense, che presenta un pessimo -9,66%.

Lo scenario su base settimanale di VF Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,67. L'equilibrata forza rialzista di VF Corporation è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
