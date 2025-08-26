Officine Mak vende area industriale a Prelios SGR per centro self-storage BoxenGo

(Teleborsa) -, società attiva nel settore real estate, ha, tramite il fondo di investimento alternativo immobiliare "Vector Fund". L'operazione conferma l'attrattività crescente del settore self storage in Italia.L'area sarà trasformata in un, che sorgerà su una superficie lorda di pavimento (SLP) complessiva di 4.488 mq, distribuita su quattro piani fuori terra oltre al piano terreno.Boxengo Self Storage rafforza così la propria presenza nell'hinterland milanese e nella provincia di Monza Brianza con una. Il nuovo insediamento offrirà spazi di stoccaggio flessibili, sicuri e all'avanguardia, studiati per rispondere alle esigenze di privati e aziende.