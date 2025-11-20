Finapp, round Serie A da 8,6 milioni di euro guidato da Riello Investimenti

(Teleborsa) -, attraverso il fondo LINFA, fondo di investimento specializzato nel settore AgriFoodTech, ha, startup innovativa nata come spinoff dell'Università di Padova, con l'obiettivo di accelerarne il percorso di internazionalizzazione e crescita industriale.L'operazione rappresenta ile ha visto la partecipazione, in qualità di investitori in follow-up, di MITO Tech Transfer (fondo di MITO Technology), Crédit Agricole Italia e Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità Ambientale promosso da CDP Venture Capital.Fondata nel 2019 come spin-off del Dipartimento di Fisica Nucleare Applicata dell'Università di Padova, Finapp habasata sul Cosmic Ray Neutron Sensing (CRNS), che consente di misurare in tempo reale la quantità d'acqua nel suolo e nella neve rilevando i neutroni generati dai raggi cosmici. Le sonde Finapp trovano applicazione in ambiti come agricoltura di precisione, monitoraggio ambientale, prevenzione di frane e alluvioni, gestione delle risorse idriche e rilevamento di perdite nelle reti."Questo round non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, segna per noi un nuovo inizio: l’apertura di Finapp al mondo - ha commentato Luca Stevanato, CEO e co-founder di Finapp - I partner supporteranno il nostro percorso di internazionalizzazione e di crescita industriale, con l’obiettivo di portare la rivoluzione nella misura dell’acqua non solo in Italia e in Europa, ma a livello globale".Grazie a questo finanziamento, Finapp potrà aprire, ampliare il team per rispondere alla crescente domanda internazionale e potenziare le attività produttive e di ricerca in Italia. A sei anni dalla fondazione, Finapp ha già raggiunto il breakeven operativo."Con questo investimento, Linfa conferma il proprio impegno nel valorizzare soluzioni ad alta tecnologia capaci di unire competitività industriale e sostenibilità ambientale", ha detto, Founder e Partner del fondo LINFA. "Il carattere distintivo del fondo Linfa è il suo essere un fondo di impact investing - ha aggiunto, Presidente di Riello Investimenti SGR - Le aziende nelle quali investiamo hanno un impatto sull'ambiente ben identificabile e quantificabile".