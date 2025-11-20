Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 18:47
24.250 -1,58%
Dow Jones 18:47
45.761 -0,82%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Tinexta, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

Finanza
Tinexta, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA
(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre l'8,9% delle azioni ordinarie della società. La lista è stata composta con il supporto di Chaberton Partners, advisor esterno e indipendente.

La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da Maria Letizia Ermetes e Marco Taricco.

Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Amber Capital UK LLP, Amber Capital Investment Management SICAV, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Generali Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```