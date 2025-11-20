Tinexta, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali
hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti
per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Tinexta
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.
I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre l'8,9% delle azioni ordinarie
della società. La lista è stata composta con il supporto di Chaberton Partners, advisor esterno e indipendente.
La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da Maria Letizia Ermetes e Marco Taricco
.
Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori
, Alberto Zorzi, per conto di: Amber Capital UK LLP, Amber Capital Investment Management SICAV, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Generali Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)