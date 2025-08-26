Milano 14:04
42.744 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:04
9.284 -0,40%
Francoforte 14:04
24.165 -0,45%

Parigi: Credit Agricole in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la banca francese, che presenta un pessimo -5,47%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credit Agricole, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 16,1 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,38. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
