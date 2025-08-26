Piazza Affari: calo per BFF Bank

(Teleborsa) - Ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che presenta una flessione dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di BFF Bank
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,47 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,21. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)