Piazza Affari: BFF Bank scende verso 9,76 Euro

(Teleborsa) - Ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in perdita del 6,26%.

La tendenza ad una settimana di BFF Bank è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di BFF Bank resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,1 Euro. Supporto visto a quota 9,76. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10,44.

