Milano 14:07
42.732 -1,15%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:07
9.284 -0,40%
Francoforte 14:07
24.162 -0,46%

Piazza Affari: in calo CIR

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la holding finanziaria, con una flessione del 2,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di CIR rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società fondata da Carlo De Benedetti. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, CIR evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,6367 Euro. Primo supporto a 0,6267. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,6233.

