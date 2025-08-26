Piazza Affari: in calo CIR

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la holding finanziaria
, con una flessione del 2,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di CIR
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società fondata da Carlo De Benedetti
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, CIR
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,6367 Euro. Primo supporto a 0,6267. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,6233.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)