CIR, acquistate 1.041.000 azioni proprie

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato,
dal 24 al 28 novembre 2025, complessivamente 1.041.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,7168 euro, per un controvalore
pari a 746.145,60 euro
.
Al 1° dicembre, CIR possiede un totale di 50.911.150 azioni proprie, pari al 5,56% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
Sul listino milanese, oggi, discesa moderata per la Holding finanziaria
, che chiude la giornata dell'1 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.